Новини 6 лютого: підозра "смотрящому" за Києвом, Київстару дозволили купити Uklon

Про що говорили сьогодні?

Про Комарницького: НАБУ і САП заявили, що викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради. Йдеться про Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за столицею. Серед підозрюваних - заступник Кличка Петро Оленич.

Про "Київстар" та Uklon: Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору "Київстар" на придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon.

Про автогаз: У січні постачання скрапленого газу з-за кордону в Україну становило 46,3 тис. тонн, що є найменшим показником з травня 2022 року.

Про електроенергію: Головною причиною аварійних відключень в Україні є наслідки російських атак по енергосистемі.

Про криптовалюту: Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що зробить усе можливе, щоб до початку літа в Україні ухвалили законопроєкт з легалізації криптовалют.

Ексклюзив ЕП

На власному досвіді. Як я працював у таксі

Журналіст ЕП шість днів працював таксистом у Києві. Чи вдалося йому заробити?