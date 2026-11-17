За результатами обстеження конструкцій споруди фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали висновок щодо можливості відновлення тимчасового руху автомобільним проїздом у напрямку з лівого на правий берег Києва.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Рух із регульованим інтервалом дозволено автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадському транспорту загальною масою до 18 тонн.

Рух з правого на лівий берег залишається закритим через пошкодження тієї частини мосту, зауважив столичний голова.

"Наразі фахівці опрацьовують матеріали обстеження і виконують необхідні розрахунки для оцінки технічного стану та несної здатності пошкоджених конструкцій", – написав Кличко у Телеграм.

Фахівці КП "Київавтошляхміст" продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки та відновлення пошкоджених мостових конструкцій, додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Києві після нічної атаки ворога повністю закриті для руху транспорту Північний та Південний мости, ще 2 мости працюють з обмеженнями та 2 відкриті для руху повністю.

Мінвідновлення розпочинає підготовку проєкту тунелю під Дніпром у Києві, а американська компанія Robbins готова надати обладнання і забезпечити технічний супровід.