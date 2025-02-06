Новости 6 февраля: подозрение "смотрящему" по Киеву, Киевстару разрешили купить Uklon

О чем говорили сегодня?

О Комарницком: НАБУ и САП заявили, что разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета. Речь идет о Денисе Комарницком, которого называют "смотрящим" за столицей. Среди подозреваемых - заместитель Кличко Петр Оленич.

О "Киевстар" и Uklon: Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение крупнейшему мобильному оператору "Киевстар" на приобретение онлайн-сервиса заказа такси Uklon.

Об автогазе: В январе поставки сжиженного газа из-за рубежа в Украину составили 46,3 тыс. тонн, что является наименьшим показателем с мая 2022 года.

Об электроэнергии: Главной причиной аварийных отключений в Украине являются последствия российских атак по энергосистеме.

О криптовалюте: Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что сделает все возможное, чтобы до начала лета в Украине приняли законопроект по легализации криптовалют.

Эксклюзив ЭП

На собственном опыте. Как я работал в такси

Журналист ЭП шесть дней работал таксистом в Киеве. Удалось ли ему заработать?