Гетманцев розповів, коли можуть легалізувати криптовалюту в Україні
Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що зробить усе можливе, щоб до початку літа в Україні ухвалили законопроєкт з легалізації криптовалют.
Про це він повідомив під час заходу "Нова економіка" від ЕП та "Межі".
Так, нардеп повідомив, що перше читання по законопроєкту з легалізації криптовалюти має пройти у першому кварталі, а друге – одразу за першим голосування у Раді.
"Ми зробимо усе можливе, щоб цей закон хоча б до літа цього року ухвалили", - повідомив він.
Водночас він додав, що пільгового оподаткування для криптовалют не буде.
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Нагадаємо:
Раніше Гетманцев заявляв, що в Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.