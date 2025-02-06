Гетманцев розповів, коли можуть легалізувати криптовалюту в Україні

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що зробить усе можливе, щоб до початку літа в Україні ухвалили законопроєкт з легалізації криптовалют.

Про це він повідомив під час заходу "Нова економіка" від ЕП та "Межі".

Так, нардеп повідомив, що перше читання по законопроєкту з легалізації криптовалюти має пройти у першому кварталі, а друге – одразу за першим голосування у Раді.

"Ми зробимо усе можливе, щоб цей закон хоча б до літа цього року ухвалили", - повідомив він.

Водночас він додав, що пільгового оподаткування для криптовалют не буде.

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Нагадаємо:

Раніше Гетманцев заявляв, що в Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.