"Смотрящому" за Києвом та заступнику Кличка повідомили підозри: НАБУ розповіло деталі

НАБУ і САП заявили, що в результаті масштабної операції "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляла ЕП, Національне антикорупційне бюро проводило слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за столицею.

В повідомленні НАБУ йдеться, що злочинна організація заволоділа цінною столичною землею під забудову та взяла під повний контроль ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

Серед підозрюваних:

- ексдепутат Київради, керівник злочинної організації (Денис Комарницький - ред.);

- заступник голови Київської міської державної адміністрації (Петро Оленич - ред.);

- голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР (головою комісії вказано Михайла Терентьєва - ред.);

- перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

- четверо інших осіб.

Правоохоронці затримали 7 учасників злочинної організації. Загалом про підозру повідомили 10 особам.

За даними НАБУ, схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати Київради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

"Водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: "потрібні" особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Для приховування своєї діяльності учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження та інші дії, спрямовані на уникнення відповідальності, втім це не завадило детективам.

"Центр ухвалення рішень, зокрема в земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання вирішувались за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб", - розповіли в НАБУ.

За даними відомства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 рр. з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн, чим завдано збитків на цю суму. Водночас завдяки своєчасним діям правоохоронних органів вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

"Крім того, викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та надання в оренду торговельних приміщень в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства", - йдеться в повідомленні.

Слідство триває, встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

Нагадаємо:

Денис Комарницький — лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років. У 2020 році народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького. Його вилучили співробітники СБУ під час обшуків.

На комп’ютері містилися так звані "понятійки", що стосувалися функціонування будівельного ринку міста. З опублікованих матеріалів стало відомо, що останніми роками Комарницький є головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в Києві.

Компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції.

Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

У 2020 році в мережі з’явився аудіозапис телефонної розмови між заступником київського міського голови Вячеславом Непопом і Комарницьким. В розмові Комарницький ображає і принижує Непопа, а також погрожує йому.

Читайте також:

Нові "сірі кардинали". Хто із забудовників впливає на київську владу

Читайте також:

"Наймасштабніша земельна афера в історії Києва". Як землі біля музею "Пирогів" опинилися в руках забудовників