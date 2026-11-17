Мінвідновлення розпочинає підготовку проєкту тунелю під Дніпром у Києві: американська компанія Robbins готова надати обладнання і забезпечити технічний супровід.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Як зазначили у відомстві, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник провів робочу нараду щодо будівництва тунелю під Дніпром. Разом із представниками американської компанії Robbins обговорили технологічні рішення та подальші кроки.

За словами міністра, "це стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику".

"Ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому маємо створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи. Підготовку такого проєкту потрібно починати вже зараз", — наголосив Калашник.

Американська компанія Robbins, що спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні, готова надати обладнання, навчати українських фахівців та забезпечити технічний супровід, зазначили у міністерстві.

Для реалізації проєкту необхідно визначити маршрут і технічні параметри тунелю, провести геологічні дослідження та підготувати техніко-економічне обґрунтування. Також чиновники опрацьовують можливості залучення партнерів до фінансування, проєктування та будівництва.

"Далі Robbins представить пропозиції щодо необхідних досліджень, обладнання та потенційних партнерів. Це стане основою для подальших технічних і фінансових розрахунків", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Києві розпочали роботи для забезпечення додаткових мостових переправ через Дніпро, перші з'являться вже на початку наступного року, заявив раніше міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві будуватимуть переправи через Дніпро, а фахівці профільних установ тим часом напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.

Зважаючи на ракетно-дронові загрози для мостів через Дніпро, компанія "НІБУЛОН" пропонує відновити річкове сполучення між правим та лівим берегами Києва.