Ворог атакував "Укрзалізницю" в трьох областях: пошкоджено вагони та електровоз

5 травня близько 07:30 на Харківщині ворожий БПЛА атакував та знищив вагон.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Але головне — люди в безпеці. Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо — без постраждалих", – зазначив він.

Водночас, за його словами, на Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Без постраждалих. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання.

Ще один з російських ударів - по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який знаходився на колії.

"Поїзд було зупинено попередньо через дронову небезпеку. Тож працівники так само були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає", – поінформував Кулеба.

