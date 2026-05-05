РФ продовжує масовано атакувати об'єкти "Нафтогазу": 5 загиблих та 37 поранених

Вночі проти 5 травня внаслідок ворожої атаки по обʼєктах "Нафтогазу" загинуло 3 працівників та 2 рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Ворог знову масовано вдарив по газовидобувних обʼєктах Нафтогазу на Полтавщині і Харківщині. Били підступно й жорстоко — БПЛА та балістикою. Маємо значні руйнування та втрати видобутку", – йдеться в повідемленні.

Інтенсивність ворожих атак на інфраструктуру "Нафтогаза" зростає: за добу 4 травня росіяни атакували п'ять об'єктів групи компаній у Сумській та Харківській областях, на них виникли пожежі.