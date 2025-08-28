Новини 28 серпня: РФ атакувала завод Bayraktar, будівлі банків, кафе, офіси, енергооб’єкти

Про що говорили сьогодні?

Про російську атаку на Київ: У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом - 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 із них.

Унаслідок масованого обстрілу РФ Києва постраждали дві будівлі Головного управління ДПС у столиці, Росія завдала пошкоджень будівлям, де розташовано головні офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банк. Крім того, було уражене одне з відділень "Укрпошти" в Києві, а також сортувальне депо "Нової пошти".

По відомому заводу Bayraktar у Києві в ніч на 28 серпня було завдано удару.

Внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки пошкоджені енергооб’єкти у кількох областях України.

Через пошкодження залізничної інфраструктури деякі поїзди тимчасово змінили маршрути.

Майже повністю зруйноване кафе "Honey" на вулиці Жилянській у Києві.

Про "Чумак": Компанія "Чумак" (входить в групу Wilmar International) поставила на паузу будівництво нового заводу з переробки томатів на Одещині.

Про РФ та Китай: Танкер із вантажем скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного експортного термінала в Росії вперше пришвартувався в китайському порту.

Ексклюзиви ЕП

Тарас Панасенко, "Аврора": Ми коштуємо 4,5 мільярда доларів мінус велика знижка на війну

CEO мережі мультимаркетів "Аврора" Тарас Панасенко про вартість компанії, "катастрофу" з китайськими посилками і ставлення бізнесу до влади.