"Укрзалізниця" повідомила про наслідки чергової ворожої атаки

Через пошкодження залізничної інфраструктури деякі поїзди тимчасово змінили маршрути.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Наразі триває ліквідація наслідків пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина, поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів", – говориться у повідомленні.

"Укрзалізниця" повідомляє, що для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка — Хмельницький організовано автобусне сполучення.

Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне.

Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця — Козятин придуть із затримкою 5 та більше годин:

№106 Одеса — Київ,

№74 Перемишль — Харків,

№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин, повідомила "Укрзалізниця" . Це такі чотири поїзди:

№743 Київ - Львів;

№732 Київ - Запоріжжя;

№722 Київ - Харків;

№712 Київ - Краматорськ.

"Залізничники намагатимуться максимально нагнати графік та скоротити час затримки", – запевняє "Укрзалізниця".

"Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу. Ми працюємо, щоб скоротити час затримки зворотного рейсу на кордоні та максимально пришвидшити час прикордонних операцій", – говориться у повідомленні.

"Вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд", – інформує УЗ.

Згодом УЗ також повідомилв, що рух поїздів у напрямку Гребінки та Яготина здійснюватиметься зміненим маршрутом. У звʼязку з цим курсуватимемо без посадки/висадки пасажирів по зупинкам:

Фармацевтична, Лісництво, депо Дарниця.

Зокрема, мова про поїзди №6804 Київ – Гребінка, №6806 Київ – Яготин, №6808 Київ-Волинський – Гребінка.

Поїзди, маршрут відправлення або прибуття яких по станції Козятин-1 мають затримки понад 2 години. Працюємо над відновленням руху.

Поїзд №6206 Козятин-1 – Фастів-1 тимчасово скасовуємо в цю добу.

Також із затримками від 30 хвилин курсуватимуть поїзди на ділянці Буча – Ірпінь – Біличі.

Нагадаємо:

У ніч проти 28 серпня Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області.