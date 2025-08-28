В Києві атака РФ вразила відділення "Укрпошти"

Вночі проти 28 серпня під час ворожої атаки було уражене одне з відділень "Укрпошти".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Важка ніч у Києві. Наші співчуття родинам загиблих та швидкого одужання пораненим. Одне з відділень Укрпошти було уражене, вже сьогодні почнемо відновлення", – написав він в Telegram.

Крім цього, за його словами, в Херсоні через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці.

"Рух на трасі Миколаїв – Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами. Наші водії тестують альтернативний маршрут, аби ви неодмінно отримали свої відправлення", – повідомив Смілянський.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом - 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 із них.

Унаслідок масованого обстрілу РФ Києва постраждали дві будівлі Головного управління ДПС у столиці.

Під час масованого обстрілу столиці РФ завдала пошкоджень будівлям, де розташовано головні офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банк.

РФ під час масованого обстрілу Києва пошкодила будівлю медичного центру "Добробут".

Внаслідок ворожої атаки на Київ майже повністю зруйноване кафе "Honey" на вулиці Жилянській.