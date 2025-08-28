Атака на Київ: майже повністю зруйноване кафе мережі "Honey"

Внаслідок ворожої атаки на Київ майже повністю зруйноване кафе "Honey" на вулиці Жилянській.

Про це у Facebook написав співзасновник мережі Стас Завертайло.

"Кафе "Honey" на Жилянській майже повністю зруйноване, вірніше сказати тотально. Російські ракети влучили поруч, зруйнувавши житлові будинки, офіси і наш новий заклад", – повідомив він.

"Мені надзвичайно важко як підприємцю писати ці рядки, цьому місцю ще не виповнився й рік, але ми вклали в нього понад десять років досвіду, величезні ресурси і, найголовніше, душу. Найбільшою нагородою для нас завжди були ваші усмішки, коли ви приходили до нас", – написав Завертайло.

"Це наслідки російської війни, яка намагається забрати у нас мову, країну і навіть право на радість від найкращих десертів", – написав він.

"І все ж ми не втратили головного — любові до того, що створюємо, хоча й триматись буде складно. Донатьте на ЗСУ. Це єдине джерело нашої свободи та незалежності сьогодні", – додав співзасновник мережі.

Мережа кафе-кондитерських Honey була заснована у 2014 році Анною та Стасом Завертайлами і складається з шести закладів та виробничого цеху у центрі міста.

