Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян

По відомому заводу Bayraktar у Києві в ніч на 28 серпня було завдано удару. Про це повідомив співзасновник ГО "Варта-1", депутат Львівської міської ради 8-го скликання Ігор Зінкевич. Відповідну інформацію "Оборонці" також підтвердили у компанії Baykar Makina.

За його даними, було зафіксовано два влучання, в результаті чого виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень. Але конкретний масштаб ураження наразі невідомий.

Ігор Зінкевич

"Попри війну і попередні атаки, компанія продовжувала вкладати десятки мільйонів власних коштів, навчати персонал і готувати виробництво. Більшість потужностей вже були майже готові, основний персонал завершив навчання" , — зазначив Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, що під час масованої атаки росіян у ніч на 28 серпня на Київщині було збито 70 ворожих безпілотників. Це рекордний показник при використанні дронів-перехоплювачів.