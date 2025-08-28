"Чумак" призупинив будівництво заводу з переробки томатів: яка причина

Компанія "Чумак" (входить в групу Wilmar International) поставила на паузу будівництво нового заводу з переробки томатів на Одещині.

Про це пише LIGA.net.

"Наразі проєкт поставлено на паузу через макроекономічні ризики та безпекову ситуацію", – повідомив операційний директор "Чумак" Олександр Бойко н

Основний актив компанії на Херсонщині з початку повномасштабного вторгнення перебуває в тимчасовій окупації. В 2023 році "Чумак" заявив про плани побудувати новий завод з переробки томатів в Одеській області. Та у квітні 2024 року російськими ракетами було зруйновано олійний термінал "Дельта Вілмар Україна".

Після втрати виробничих потужностей на Херсонщині компанія була змушена змінити модель роботи. За словами Бойка, спершу "Чумак" імпортував пасту в трикутних тюбиках з Італії, а у 2025 році вже залучає для її виробництва потужності українського партнера.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабного вторгнення українські аграрії втратили галузь переробки томатів і її поки не почали відновлювати. Виробництво томатної пасти та кетчупів знаходилося переважно на півдні Україні. Сьогодні вони знищені, або окуповані.

Раніше повідомлялося, що оскільки в Україні постійно спостерігається високе споживання овочів, але відносно невелике їх виробництво, нашій країні доводиться імпортувати недостатню кількість овочів з-за кордону.

Також повідомлялося, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. Через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання.