Новини 27 лютого: програш Коломойського щодо Приватбанку, чутливі агротовари

Про що говорили сьогодні?

Про Приватбанк: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам, зокрема - Ігорю Коломойському.

Про Україну та ЄС: Україна сподівається узгодити з Єврокомісією рішення щодо чутливих агротоварів. Йдеться про мед, висівки, крупи, цукор, яйця, м'ясо птиці та кукурудзу.

Про українські копалини: Франція веде переговори з Україною щодо можливих поставок мінеральної сировини для своєї оборонної промисловості.

Про житло: Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2024 року зросло на 21% порівняно з 2023 роком.

Ексклюзив ЕП

Вони повертаються? Які шанси на відновлення американського бізнесу в РФ

Компанії із США відстають від євросоюзівських щодо темпів виходу з Росії. Скільки з них уже покинули цей ринок, хто ще працює, а хто може повернутися?