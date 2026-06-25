У Росії заочно засудили Коломойського до 12 років тюрми

В Росії заочно засудили Ігоря Коломойського на 12 років

Суд у Татарстані (Росія) заочно засудив українського олігарха Ігоря Коломойського до 12 років позбавлення волі за розкрадання нафти на суму 10 млрд рублів.

Про це пише російське медіа "РИА Новости".

Крім Коломойського під аналогічний вирок потрапили Олександр Ярославський, Геннадій Боголюбов та Павло Овчаренко.

За версією слідства, у 2006 та 2007 роках, перебуваючи за межами Росії, вони створили злочинне угруповання та через підприємство-посередника організували постачання на територію України нафти компанії "Татнефть".

Обсяг постачання становив 858,6 тис. тонн, а вартість – понад 10 млрд рублів. Нафту згодом привласнили фігуранти.

Судовий процес відбувався заочно, оскільки обвинувачені перебувають за межами РФ. Вирок ще не набрав законної сили.

Також було накладено арешт на майно афілійованої з обвинуваченими компанії на суму понад 20 мрлд руб. (260 млн дол.), у тому числі на її акції вартістю понад 10 млрд руб. (130 млн дол).

Нагадаємо:

На початку травня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру Коломойському за оборудки в Приватбанку.

Його тримають у СІЗО з 2 вересня 2023 року. Першу підозру Коломойському оголосили у вересні 2023 року за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.