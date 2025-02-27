В Україні суттєво зросли обсяги введеного в експлуатацію житла: які регіони у лідерах

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2024 року зросло на 21% порівняно з 2023 роком.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, 51% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 49% – у будинках із двома і більше квартирами, 0,02% – у будинках для колективного проживання.

За підсумками 2024 року найбільше житла введено в Київській області (19,9% від загального обсягу), що на 17,9% більше порівняно з 2023 роком.

У Києві минулого року було введено в експлуатацію 1,4 млн кв м житла (14,5%), що на 36,1% перевищує результат 2023 року.

Львівська область - 10,9%, результат якої перевищив показник попереднього року.

За кількістю введених за 2024 рік квартир лідирує Київ з 22 тис квартир та Київська область – 21,1 тис. Далі йде Львівська область – 12,6 тис квартир, Вінницька – 8 тис, Одеська – 7,9 тис, Івано-Франківська – 7,7 тис, Волинська – 5 тис квартир.

Нагадаємо:

Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року сягнув 112,7%, тоді як у 2023 році становив 114,5%, а в 2022-му році – 113%.