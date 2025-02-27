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Коломойський програв суд з оскарження націоналізації Приватбанку

Артур Крижний — 27 лютого, 10:10
Коломойський програв суд з оскарження націоналізації Приватбанку
Getty Images

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам, зокрема - Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Так, 26 лютого 2025 року суд не задовольнив касаційну скаргу колишнього співвласника фінустанови Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження націоналізації ПриватБанку, пише регулятор.

Раніше, стало відомо, що Ігор Коломойський звернувся до Верховного суду з проханням визнати неконституційними рішення про націоналізацію Приватбанку. До націоналізації Коломойському належало 41,66% акцій банку.

У квітні 2019 року нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення на користь Коломойського та визнав націоналізацію незаконною.

Втім, у листопаді 2024 року Верховний суд підтвердив законність націоналізації Приватбанку та неможливість його повернення ексакціонерам. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.

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