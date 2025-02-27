Україна сподівається узгодити з Єврокомісією рішення щодо чутливих агротоварів

Україна має в запасі кілька тижнів, щоб напрацювати з Європейською Комісією спільне рішення щодо торговельної політики та імпорту до Європейського Союзу українських агротоварів після завершення 5 червня дії автономних торговельних заходів (АТЗ).

Про це повідомив заступник міністра економіки – торгівельний представник України Тарас Качка, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, юридичні рамки дають змогу зробити це максимально швидко.

"У нас ще є в запасі кілька тижнів, щоб спокійно розмовляти. Далі, думаю, будемо мати спільне розуміння, коли точно рішення буде прийнято і в яких параметрах", - сказав він.

Качка нагадав, що 2022 року Україна відправляла до ЄС чимало товарів у режимі вільної торгівлі, тобто до застосування АТЗ до української агропродукції. Для багатьох з цих товарів жодної загрози щодо можливих обмежень немає.

Як приклад торгпред навів експорт українських сирів до ЄС, який залежить від дотримання ветеринарних вимог.

"Український уряд наразі обговорює з Європейскою Комісією, яким буде після 5 червня торговельний режим для 40 товарів, щодо яких запроваджено тарифні квоти. Треба розуміти також, що принаймні 25 з цих товарів ми не експортували більше, ніж тарифні квоти були до 2022 року.

Є багато товарів, про які ми не говоримо, що вони чутливі, але які експортувалися в більшому обсязі, ніж були тарифні квоти. Сподіваємося, що Європейський Союз їх не буде трактувати як чутливі товари, які ми зможемо спокійно лібералізувати", - зазначив він.

Качка зазначив, що до переліку чутливих товарів, визначених в рамках АТЗ, ЄК відносить мед, висівки, крупи, цукор, яйця, м'ясо птиці та кукурудзу.

По кожному з них український уряд напрацював рішення і сформував позицію, яку наразі обговорюється з ЄС.

"Очевидно, що найбільш запекла дискусія буде по цукру, де ми стрибнули у виробництві, але це не означає, що ми знищили ринок Європейського Союзу. Ми насправді допомогли Європейському Союзі пройти якісь дефіцитні періоди, тому параметри торгівлі змяняться", - сказав торгпред України.

За його словами, гострим питанням також залишається імпорт до ЄС українського м`яса птиці, яке, на думку Єврокомісії, мають поставляти не агрохолдинги, а переважно малі та середні виробники.

Нагадаємо:

Українські виробники в 2024 році встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.