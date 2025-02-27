Франція з осені домовляється з Україною про мінеральну сировину для "оборонки" – міністр

Франція веде переговори з Україною щодо можливих поставок мінеральної сировини для своєї оборонної промисловості.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, пише France Info

За його словами, Париж в жодному разі не розглядає це як форму відплати чи відшкодування за надану допомогу, на відміну від США.

"Я разом з моїм колегою, міністром оборони України, обговорюємо це питання для наших власних потреб. Наша оборонна промисловість потребуватиме низки ключових сировинних матеріалів для систем озброєнь не лише наступного року, але й на наступні 30-40 років", – розповів Лекорню.

Міністр також розповів, що про переговори щодо рідкісноземельної сировини його попросив президент Макрон, тож вони тривають з жовтня минулого року.

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Нагадаємо:

Для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.

15 лютого Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.

Попередня угода про надра передбачала створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

Зеленський зазначив, що він не збирається визнавати угоду, за якою Україна буде винна сполученим Штатам 500 мільярдів доларів. Він також зазначив, що одна наявність американського бізнесу в Україні не буде гарантувати безпеку.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США.

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що під час візиту до Києва разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних мінералів.

Пізніше з'ясувалося, що Україна не отримувала пропозицію від Європейського Союзу нової взаємовигідної угоди щодо українських критичних матеріалів під час візиту колегії єврокомісарів у Київ 24 лютого, адже партнерство в цій сфері між Україною та ЄС вже триває.