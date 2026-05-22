Коломойський і Боголюбов програли апеляцію: мають повернути Приватбанку три мільярда доларів

Приватбанк переміг у суді своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які намагалися оскаржити рішення суду, винесеного проти них у липні 2025 року.

Про це повідомили у Приватбанку.

Рішення про стягнення з Коломойського та Боголюбова на користь Приватбанку понад 3 млрд дол. США у вигляді відшкодування збитків, процентів та судових витрат залишається в силі.

Приватбанк вітає рішення Апеляційного суду, який підтримав первинне рішення Високого Суду Англії та Уельсу про те, що Коломойський та Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти банку і повинні відшкодувати йому завдані збитки, говориться у повідомленні.

Зокрема, Апеляційний суд відхилив аргументи колишніх власників про те, що вони повернули привласнені кошти за рахунок надходжень, отриманих в результаті подальших шахрайських дій проти банку.

У 2017 році банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів.

Наразі Приватбанк буде домагатися звернення до примусового виконання судового рішення по суті стосовно таких активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України.

"Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України", – заявив голова наглядової ради Приватбанку Нільс Мелнгайліс.

Він подякував підтримку стейкхолдерам та міжнародним партнерам, "без яких ця визначна перемога була б неможливою".

Річард Льюіс, Партнер юридичної фірми Hogan Lovells, яка представляє банк у судовому процесі, зазначив, що апеляційний суд, "очевидно, не мав особливих труднощів із відхиленням аргументів відповідачів про те, що, незважаючи на вчинення ними масштабного шахрайства щодо банку, вони повинні мати можливість уникнути відповідальності за це шахрайство шляхом розкрадання додаткових коштів та використання їх для приховування свого попереднього шахрайства".

"Ми маємо намір повернути незаконно привласнені кошти банку в порядку звернення до примусового виконання судового рішення", – додав він.

Нагадаємо:

Ексвласники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов подали апеляційну скаргу у Високий суд Лондона, який прийняв її до розгляду.

30 липня 2025 року Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення на користь Приватбанку в справі про стягнення активів колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які ті виводили з фінустанови до її націоналізації. Це рішення відкриває банку шлях для подальшого стягнення зі своїх колишніх власників понад 2 млрд дол.