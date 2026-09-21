Приватбанк виставив на аукціон стадіон "Дніпро-Арена"

Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон "Дніпро-Арена" та учбово-тренувальну базу в Дніпрі.

Про це говориться у повідомленні на "Прозорро.Продажі".

Торги заплановані на 6 жовтня 2026 року. Стартова ціна лота становить 140,7 млн грн.

Об'єкти були набуті банком у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації Приватбанку, та не використовуються у його основній банківській діяльності.

"Дніпро-Арена" — футбольний стадіон європейського класу в Дніпрі, розрахований на 31 тис. глядачів. Стадіон був реконструйований та відкритий у 2008 році.

До комплексу входять футбольне поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерна зала, тренерські кімнати, приміщення для представників медіа та суддів, VIP-ложа на 296 місць, ресторан на 550 місць та автостоянки на 19 місць для автобусів та 326 місць для автомобілів.

Поле обладнане системами підігріву й автоматичного поливу та освітленням для проведення матчів у вечірній час.

Учбово-тренувальна база розташована в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ у Дніпрі. База була побудована у 1971 році та реконструйована у 2010 році.

До її складу входять три поля зі штучним та чотири поля з натуральним покриттям, крите футбольне поле зі штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси.

Також комплекс включає медико-відновлювальний центр, конференц-залу, приміщення для тренерського складу, басейн, тренажерну залу, сауну та душові.

Продаж активів відбувається в межах системної роботи ПриватБанку зі скорочення портфеля непрофільних і непрацюючих активів.

Потенційні покупці мають не перебувати під санкціями та пов'язаними з юрисдикціями неприйнятно високого ризику.

Інші критерії: не мати корупційних правопорушень, не бути причетними до фінансування тероризму та відмивання коштів, не бути зареєстрованими в офшорних зонах з непрозорою структурою власності, не бути приналежними до олігархів та минулих керівників або власників банку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк виставить на продаж найбільші об'єкти стягнутого майна, серед яких стадіон "Дніпро-Арена" та торгівельний центр "Приозерний" у Дніпрі.

ПриватБанк у 2022 році вже виставляв на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу футбольного клубу СК "Дніпро-1". Тоді стартова ціна лота становила понад 113 млн грн (3 106 грн за 1 кв. м). Продати власність не вдалося.

Наприкінці січня 2026 року аукціон з оренди "Дніпро-Арени" та футбольну тренувальну базу з критим полем не відбувся через відсутність учасників.