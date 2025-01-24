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Новини 24 січня: "Київстар" хоче купити Uklon, Умєров не хоче працювати з Безруковою

Віктор Волокіта — 24 січня, 21:00
Новини 24 січня: Київстар хоче купити Uklon, Умєров не хоче працювати з Безруковою
Getty Images

Про що говорили сьогодні?

Про "Київстар" та Uklon: Антимонопольний комітет отримав заявку на купівлю сервісу таксі Uklon від найбільшої телеком-компанії України "Київстар".

Про АРМА: Нацагентство з розшуку й управління активами (АРМА) не змогло скасувати заборону на продаж активів екснардепа Віктора Медведчука.

Про "дроп"-схеми: Організатори "дроп"-схем можуть отримувати за кожну продану в оренду банківську картку щонайменше 800 гривень на тиждень. Кількість проданих в оренду карток за місяць може становити до 500.

Про Умєрова: Директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова, котрий нині очолює Державний оператор тилу. Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує.

Ексклюзив ЕП

"Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циган" у відділеннях банків

Завдяки Національному банку лексикон українців нещодавно поповнився словом "дроп". В інтерв'ю ЕП організатор схеми з перепродажу банківських карток розповів про те, як влаштований цей бізнес, як та скільки на ньому заробляють.

АРМА НБУ Міноборони

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Новини 24 січня: "Київстар" хоче купити Uklon, Умєров не хоче працювати з Безруковою
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