"Київстар" хоче купити сервіс таксі Uklon – Forbes Ukraine

Антимонопольний комітет отримав заявку на купівлю сервісу таксі Uklon від найбільшої телеком-компанії України "Київстар".

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Так, у грудні 2024 року до АМКУ надійшли заяви від "Київстару" на придбання українських ТОВ "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна" та кіпрської UKLON LTD, ідеться у відповіді Комітету на запит видання.

АМКУ отримав заявку про надання дозволу "Київстар" на набуття контролю (через ТОВ "Уклон Корпорейт") над активами "Уклон Україна", що забезпечують здійснення діяльності з райд-хейлінгу, доставки та онлайн-реклами, зазначається у відповіді.

Forbes Ukraine оцінив поточну ціну компанії і вона може становити $40-80 млн.

За інформацією джерел ЕП, переговори між "Київстаром" та Uklon щодо можливого придбання тривали щонайменше з липня 2023 року.

Однією з причин затягування ухвалення позитивного рішення, за даними ЕП, могла бути валюта операції.

"Київстар" прагнув провести угоду в гривнях, оскільки обмін великих сум доларів наразі є складним.

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Баку не виправдав очікувань. Чому після року роботи Uklon залишає ринок таксі Азербайджану

Нагадаємо:

Група телекомунікацій VEON розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) своєї української компанії "Київстар" у США вже у 2025 році.

Український онлайн-сервіс таксі Uklon не згортатиме експортний напрямок - планує повернення до Молдови і вивчає ринки Східної Європи.