Новости 24 января: "Киевстар" хочет купить Uklon, Умеров не хочет работать с Безруковой

О чем говорили сегодня?

О "Киевстар" и Uklon: Антимонопольный комитет получил заявку на покупку сервиса такси Uklon от крупнейшей телеком-компании Украины "Киевстар".

О АРМА: Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА) не смогло отменить запрет на продажу активов экс-нардепа Виктора Медведчука.

О "дроп"-схемах: Организаторы "дроп"-схем могут получать за каждую проданную в аренду банковскую карточку не менее 800 гривен в неделю. Количество проданных в аренду карточек за месяц может составлять до 500.

О Умерове: Директором Агентства оборонных закупок будет назначен Арсен Жумадилов, который сейчас возглавляет Государственный оператор тыла. Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает.

Эксклюзив ЭП

"Дропы" будут жить всегда". Продавец чужих карт о расценках, ФСБ и "цыганах" в отделениях банков

Благодаря Национальному банку лексикон украинцев недавно пополнился словом "дроп". В интервью ЭП организатор схемы по перепродаже банковских карт рассказал о том, как устроен этот бизнес, как и сколько на нем зарабатывают.