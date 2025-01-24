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Новости 24 января: "Киевстар" хочет купить Uklon, Умеров не хочет работать с Безруковой

Виктор Волокита — 24 января, 21:00
Новости 24 января: Киевстар хочет купить Uklon, Умеров не хочет работать с Безруковой
Getty Images

О чем говорили сегодня?

О "Киевстар" и Uklon: Антимонопольный комитет получил заявку на покупку сервиса такси Uklon от крупнейшей телеком-компании Украины "Киевстар".

О АРМА: Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА) не смогло отменить запрет на продажу активов экс-нардепа Виктора Медведчука.

О "дроп"-схемах: Организаторы "дроп"-схем могут получать за каждую проданную в аренду банковскую карточку не менее 800 гривен в неделю. Количество проданных в аренду карточек за месяц может составлять до 500.

О Умерове: Директором Агентства оборонных закупок будет назначен Арсен Жумадилов, который сейчас возглавляет Государственный оператор тыла. Контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлевает.

Эксклюзив ЭП

"Дропы" будут жить всегда". Продавец чужих карт о расценках, ФСБ и "цыганах" в отделениях банков

Благодаря Национальному банку лексикон украинцев недавно пополнился словом "дроп". В интервью ЭП организатор схемы по перепродаже банковских карт рассказал о том, как устроен этот бизнес, как и сколько на нем зарабатывают.

АРМА НБУ Минобороны

Минобороны

Новости 24 января: "Киевстар" хочет купить Uklon, Умеров не хочет работать с Безруковой
Умеров: Агентство оборонных закупок возглавит Жумадилов, контракт с Безруковой не продлевается
Наблюдательный совет продлил контракт с директором Агентства оборонных закупок

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