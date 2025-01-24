Скільки заробляє продавець чужих карток: розповідь менеджера "дроп"-схем

Організатори "дроп"-схем можуть отримувати за кожну продану в оренду банківську картку щонайменше 800 гривень на тиждень. Кількість проданих в оренду карток за місяць може становити до 500.

Про це розповів один з організаторів "дроп"-схем в інтерв'ю ЕП.

"Оренда може варіюватися від 800 до 1 200 гривень за тиждень. Якщо клієнт хоче повний контроль – номер телефону, пошту, свій пристрій і відсутність обмежень за часом використання, то це від 4 тисяч гривень за одну картку", - повідомив він.

Клієнтам, які беруть повний контроль, допомагають. "Дропів", які здають кратки в оренду, обирають більш-менш контактних, лояльних, щоб вони завжди були на зв'язку.

Залежно від банку ціна особливо не відрізняється, бо складність відкриття картки в банках однакова. Водночас організатор "дроп"-схем розповів, що на одного "дропа" можуть зробити одразу п'ять карток.

"Можу сказати, скільки в середньому за місяць, а ви самі арифметику підведете. Три роки тому ми за місяць штовхали 200-250 карток. Минулого місяця було 498", - розповів "менеджер" схем.

За підрахунком ЕП, при продажу в оренду 498 карток організатори можуть заробляти від 1,5 до 2,3 мільйона гривень на місяць (за умови, якщо кожна з карток здавалася в оренду 4 рази за місяць ціною від 800 до 1200 гривень за кожну на тиждень).

Якщо кожна картка з 498 орендувалася "клієнтами" лише на тиждень, організатори схем можуть заробляти від 398 до 597 тисяч гривень на місяць.

Підрахунок враховує лише дохід, без витрат на організацію схеми та виплату "дропам" за доступ до карток.

Довідка. "Дропер" - це особа, які добровільно погоджується продавати доступ до своїх банківських рахунків третім особам. Останні можуть використовувати їх для нелегальних платежів чи ухилення від сплати податків.

Чи продають картки українців росіянам, скільки циган за раз оформлюють картки в банках та інше читайте в інтерв'ю: "Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циганів" у відділеннях банків

Про те, як Нацбанк намагається "прикрити" діяльність "дропів", читайте у тексті: Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізосіб "з карти на карту".

У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.