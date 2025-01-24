Умєров: Агенцію оборонних закупівель очолить Жумаділов, контракт з Безруковою не продовжується

Директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова, котрий нині очолює Державний оператор тилу. Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"На жаль, за останній півроку замість тимчасового забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обов’язково перевірятимуть ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", - написав Умєров у Телеграм.

Він ухвалив рішення відсторонити всіх, хто, на його думку, провалив роботу із закупівлею зброї: "Подаю до Кабміну подання про звільнення мого заступника — Дмитра Кліменкова. Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжується".

Також, за інформацією Умєрова, Міноборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

"Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежні представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління", - зазначив Умєров.

За його словами, перезапуск Наглядової ради відбувається найближчим часом.

Нагадаємо:

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити на один рік контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель 21 січня прийняла рішення про подовження контракту з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель подовжила контракт з чинним директором Мариною Безруковою терміном на один рік.