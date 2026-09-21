Оборонні постачальники заборгували державі майже пів трильйона – Мінфін

Дебіторська заборгованість іноземних суб'єктів перед Міністерством оборони сягнула 472,6 млрд грн. Через брак фінансування на оплату юридичних послуг, держава може безповоротно втратити можливість стягнути частину цих коштів.

Про це йдеться в аналізі фіскальних ризиків бюджету на 2027 рік, який оприлюднило Міністерство фінансів.

"За висновком Рахункової палати про результати аналізу річного звіту про виконання бюджету на 2025 рік, ця заборгованість сягнула 472,6 млрд грн (з яких 75,7 млрд грн – прострочена). Відсутність фінансування міжнародних спорів позбавляє Україну можливості примусово стягувати ці активи", – повідомляють у Мінфіні.

Зокрема, через відсутність асигнувань на закупівлю юридичних послуг, Україна може пропустити строки позовної давності за спорами з низкою іноземних суб'єктів, зокрема у Швейцарському арбітражному центрі. Якщо ці юридичні послуги не закупити вчасно, то держава втратить можливість повернути до бюджету: понад 232,1 млн дол. (разом із додатковими вимогами та нарахуванням 5% річних з березня 2022 року), 155,7 млн євро (з урахуванням судових витрат у розмірі сотень тисяч євро), 51 647 швейцарських франків та 535 189 грн.

При цьому, дефіцит коштів для закупівлі послуг юридичного представництва за 62 справами у 2026 році становить близько 1 млн грн, підрахували у Мінфіні.

Там зазначають, що відсутність цього фінансування позбавить бюджет значних надходжень, може призвести до припинення співпраці з юридичними радниками за кордоном, з якими вже укладені договори (а зміна підрядників вимагатиме додаткового часу), а також негативно вплине на статус України, ускладнивши залучення фінансування у майбутньому.

Обсяг простроченої дебіторської заборгованості Міноборони зростає з ркоу в рік. Так, на 1 січня 2024 року він становив 39,6 млрд грн. на 1 січня 2025-го – 45 млрд грн, про що ЕП повідомляла раніше.

Під дебіторською заборгованістю мається на увазі заборгованість постачальників перед Міноборони за непоставлені товари або ненадані вчасно послуги, кошти за які вже заплатило відомство.

Про ризики стягнення дебіторської заборгованості у Мінфіні повідомили на тлі оголошеного президентом дефіцитом фінансування Сил Оборони у 2026 році, який становить близько 27 млрд дол.

Нагадаємо:

Напередодні голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа заявила, що через брак фінансування Мінфін почав обмежувати капітальні видатки. Зокрема, припинилося фінансування заходів із підготовки енергетики до зими. Відповідні видатки на 39 млрд грн перенесли на кінець року.