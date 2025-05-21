Новини 21 травня: податківці продавали секретні дані до РФ, пожежа на Білоцерківській ТЕЦ

Про що говорили сьогодні?

Про ДПС. Правоохоронці викрили двох працівників податкової служби, якізливали конфіденційну інформацію з внутрішніх баз даних ДПС наросійський хакерський форум.

Про електроенергію. Компанія "Укренерго" отримала від Програми розвитку ООН в Україні три потужні високовольтні автотрансформатори, які допоможуть підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Про пожежу на ТЕЦ. На Білоцерківській ТЕЦ 21 травня сталася сильна пожежа.

Про заправки Коломойського. Компанія "Укрпалетсистем" бізнесмена Володимира Петренка, що володіє в Україні мережею АЗС UPG, розглядає можливість купівлі близько 400 заправок так званої групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Про митницю. Українські митники використовуватимуть індивідуальні портативні відеокамери під час митного оформлення. Уряд затвердив відповідне рішення.

Про Bitcoin. Bitcoin досяг рекордного рівня на тлі оптимізму щодо регулювання в Сполучених Штатах Америки.

Ексклюзив ЕП

Початок епохи бідності: як падала нафтова імперія Коломойського та кому дістануться її залишки

Нафтова імперія колись одного з наймогутніших олігархів розсипається. Що спричинило крах найбільшої мережі АЗС і кому дістануться її залишки?