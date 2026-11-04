Новини 4 листопада: Коломойський та Боголюбов остаточно програли справу Приватбанку

Про енергетику: ввечері 3 листопада та вночі проти 4 листопада Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Тернопільської, Кіровоградської, Рівненської, Волинської, Одеської та Житомирської областей.

У Києві 4 листопада не вдавалось скасувати екстрені відключення електроенергії, а на Київщині їх також запроваджували за командою "Укренерго".

Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Про воду: всі водопровідні та каналізаційні помпові станції столиці відновили роботу та працюють у штатному режимі.

В окремих регіонах України 2 листопада застосовували аварійні відключення електроенергії, найскладніша ситуація з електропостачанням залишалась на Київщині та Дніпропетровщині.

Про Коломойського і Приватбанк: ексвласники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов остаточно програли судову справу у Великій Британії і мають виплатити банку понад 3 мільярди доларів.

Про Пишного: голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що не подавав заяви про відставку, а законодавство встановлює семирічний строк повноважень голови НБУ.

Про графіки: завтра, 5 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Світла може не бути понад 12 годин.

Про аварійні відключення: У компанії ДТЕК повідомили, чому екстрені відключення світла скасовуються, а потім знову повертаються багато разів протягом доби.

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