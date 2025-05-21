Стало відомо, хто може купити близько 400 заправок Коломойського

Компанія "Укрпалетсистем" бізнесмена Володимира Петренка, що володіє в Україні мережею АЗС UPG, розглядає можливість купівлі близько 400 заправок так званої групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

Як наголошується в статті, в останні місяці куратор нафтового бізнесу "Привату" Михайло Кіперман вивчає варіанти продажу частини заправок, які досі залишились під контролем Коломойського з партнерами.

За даними джерел ЕП, Кіперман розглядає можливість продажу від 400 до 420 заправок, ще близько 200 планує залишити у власності групи "Приват".

За цей час змінилося кілька концепцій: від продажу всієї мережі до передавання частини комплексів в оренду або спільне управління.

Наразі основним претендентом на актив є компанія бізнесмена Володимира Петренка "Укрпалетсистем", яка володіє мережею з 85 заправок під брендом UPG.

"Ці 400-420 АЗС у перспективі може забрати Петренко, але він не готовий їх викупити одразу, а розглядає варіант оренди з опціоном на право викупу. Почати планують із 34 АЗС у Києві та області, бо в столичному регіоні розташовані найбільш ліквідні об’єкти, які дають понад 20% продажів. Хочуть протестувати, чи щось з цього вийде, а далі ухвалювати рішення", – каже співрозмовник ЕП.

"Усе планують орендувати поетапно. На перші 34 АЗС подали документи в АМКУ, але поки отримали відмову", – додає він.

Детальніше читайте у матеріалі: Початок епохи бідності: як падала нафтова імперія Коломойського та кому дістануться її залишки

Нагадаємо:

Кіперман тривалий час перебуває за кордоном. В Україні він є фігурантом кількох кримінальних проваджень щодо розкрадання сотень мільйонів гривень "Укренерго" та "Укртатнафти". На початку 2024 року НАБУ оголосило його в розшук.

До великої війни "Укрпалетсистем" була великим імпортером білоруського бензину та дизпального з Мозирського та Новополоцького НПЗ. Через це злі язики приписували компанії зв’язки з білоруським олігархом Ніколаєм Воробйом та старшим сином диктатора Олександра Лукашенка Віктором.

З огляду на великі обсяги імпорту та спеціальні умови контрактів фірму також називали "суперексклюзивним імпортером білоруського пального" та "преміум-спонсором режиму Лукашенка". Компанія Петренка це заперечувала.