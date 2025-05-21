Зливали доходи та рахунки: податківців спіймали на продажу секретних даних до РФ
Правоохоронці викрили двох працівників податкової служби, які зливали конфіденційну інформацію з внутрішніх баз даних ДПС на російський хакерський форум.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
За даними співрозмовника ЕП у ДПС, зловмисники мали доступ до закритої інформації про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки та фінансові операції. Вони систематично передавали ці дані третій особі — посереднику, який продавав їх на форумах в даркнеті в РФ та підшуковував нових клієнтів.
Ціна за одну "партію" інформації коливалася від 100 до 300 доларів, оплата здійснювалася виключно в криптовалюті.
Усіх учасників схеми затримано. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.
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