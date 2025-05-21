Забезпечує електроенергією мільйони споживачів: "Укренерго" отримало нові трансформатори

Компанія "Укренерго" отримала від Програми розвитку ООН в Україні три потужні високовольтні автотрансформатори, які допоможуть підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Про це повідомляють пресслужби Міністерства енергетики та "Укренерго".

Купівлю цього ключового для високовольтної мережі устаткування профінансували уряди Японії і Швеції.

"Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів споживачів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень та іншої критичної інфраструктури", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

В "Укренерго" пояснили, що функція автотрансформатора — це зміна класу напруги у процесі передачі електроенергії від електростанцій до розподільчих мереж.

Виготовлення автотрансформатора триває від кількох місяців до року. А оскільки підприємств, які виробляють автотрансформатори, у світі є небагато, а саме обладнання є унікальним і специфічним, то це устаткування — дороге і дефіцитне.

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Нагадаємо:

У жовтні 2024 року "Укренерго" отримало перший великий трансформатор. Компанія очікувала ще 20 таких трансформаторів.