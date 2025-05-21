Bitcoin досяг нового історичного максимуму

Bitcoin досяг рекордного рівня на тлі оптимізму щодо регулювання в Сполучених Штатах Америки.

Про це пише Bloomberg.

Найбільша криптовалюта піднялася до рекордних $109 302, подолавши попередній максимум, встановлений 20 січня. Цього дня відбулася інавгурації президента США Дональща Трампа

Bitcoin та криптовалютний ринок загалом зросли останніми тижнями завдяки регуляторним факторам, зокрема законопроєкту про стейблкоїни, який просувається в Сенаті США після того, як група демократів відмовилася від своїх опозиційних поглядів в понеділок, 19 травня.

Підтриманий регуляторний законопроєкт тепер будуть обговорювати в Сенаті, його сподіваються ухвалити вже цього тижня.

Умови запропонованого законопроєкту були переглянуті, щоб включити жорсткіші обмеження щодо відмивання грошей, іноземних емітентів, технологічних компаній та покращений захист прав споживачів.

Нагадаємо:

Напередодні очікувалося, що послаблення торгової напруженості між США та Китаєм і потенційне уповільнення інфляції в США сприятиме здорожчанню біткоїна до нових максимумів, які перевищать 109 350 дол.