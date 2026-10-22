Уряд ухвалив низку змін у митній сфері

Уряд ухвалив постанову щодо митних спрощень для підприємств, які постраждали від обстрілів і скорочує строки перевірки частини імпортних товарів: товари менше часу перебуватимуть у зонах митного контролю.

Про це інформує урядовий портал.

Кабінет міністрів України прийняв постанову "Деякі питання застосування законодавства з питань митної справи у період дії воєнного стану". Її розробили Мінфін і Держмитслужба за участі представників громадськості.

"Постанова допоможе підприємствам, які постраждали від обстрілів, зберегти митні спрощення. Вона також скорочує строки перевірки імпортних товарів і дозволяє реалізувати законодавчі зміни щодо ввезення без оподаткування складових для виробництва озброєння, оплаченого партнерами", – говориться у повідомленні.

Підприємства зможуть зберегти авторизації після обстрілів, зазначили в уряді.

Окремі митні спрощення, а також статус авторизованого економічного оператора (АЕО), залежать від стійкого фінансового стану підприємства.

"Через удари по складах, обладнанню та іншому майну частина компаній наразі можуть мати складнощі з дотриманням цього критерія", – пояснюють урядовці.

Тепер обставини, пов'язані з наслідками російських атак, враховуватимуть. Підприємство, яке до пошкодження чи знищення майна мало показники, достатні для зменшеної гарантії сплати митних платежів або для звільнення від гарантії, зможе отримати чи зберегти відповідну авторизацію.

Для цього потрібно підтвердити, що фінансовий стан погіршився саме внаслідок атаки, і подати фінансовий план. За планом підприємство протягом двох років має досягти потрібного класу фінансового стану.

Наявність від'ємних чистих активів враховуватиметься на момент оцінки, а не за всі попередні три роки, як було досі.

Заходи моніторингу критерію "стійкий фінансовий стан" для АЕО, які зазнали російських атак, відтермінують до завершення сімнадцятого місяця з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Підприємства, яким зупинили авторизації, або які перебувають в процедурі переоцінки, зможуть надати до Держмитслужби документи й інформацію з урахуванням змін, внесених цією постановою.

А для підприємств, які користуються зменшеною гарантією або звільненням від гарантії повторну оцінку проведуть у I–II кварталах 2027 року за їхньою річною звітністю за 2026 рік.

Уряд обіцяє пришвидшення перевірок, пов'язаних із здійсненням митного контролю. На час воєнного стану строки погодження під час здійснення заходів офіційного контролю скорочуються з восьми робочих годин до однієї.

Огляд товарів, їх маркування, відбір зразків для аналізу, фумігацію та знезараження узгоджуватимуть за принципом "єдиного вікна" між декларантом, Держпродспоживслужбою і митницею, обираючи найближчий можливий час, але не пізніше ніж через одну робочу годину від часу, запропонованого декларантом.

"Так товари менше часу перебуватимуть у зонах митного контролю", – говориться у повідомленні.

До внесення змін до секторальних планів ринкового нагляду митні органи тимчасово припиняють здійснення державного контролю нехарчової продукції. Відповідний контроль буде відновлено після перегляду секторальних планів органами ринкового нагляду.

Для включення товарів до оновлених планів контролю мають застосовуватися результати аналізу відомостей системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.

Також буде застосовуватися інформація міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про таку продукцію тощо.

Постанова запроваджує механізм для реалізації норм Митного та Податкового кодексів щодо ввезення зі звільненням від ввізного мита та ПДВ складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування, комплектувальних виробів) для виробництва озброєння, яке оплатили іноземні партнери.

Крім того, якщо системи відеоспостереження на митних складах чи в зонах митного контролю пошкоджені внаслідок бойових дій, терактів або диверсій, спричинених збройною агресією росії, вимоги до їх роботи тимчасово не застосовуються. Власник об'єкта має повідомити про це митний орган.

Утримувачі митних складів і складів тимчасового зберігання отримуватимуть інформацію з митних декларацій про випуск товарів, що зберігаються в них, для ведення облікових записів.

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