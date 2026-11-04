Ексвласники Приватбанку остаточно програли у Лондоні справу на три мільярда доларів

Ексвласники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов остаточно програли судову справу у Великій Британії і мають виплатити банку понад 3 мільярди доларів.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

"Банк вчора отримав повідомлення про те, що Верховний суд Великої Британії відмовив колишнім власникам банку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в наданні дозволу на оскарження рішення англійського суду, яке зобов'язує їх сплатити Приватбанку понад 3 млрд доларів США як відшкодування збитків, проценти та судові витрати", – говориться у повідомленні.

У липні 2025 року Високий суд встановив, що Коломойський і Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти банку та мають відшкодувати завдані йому збитки, нагадують у Приватбанку.

Колишні власники звернулися до Апеляційного суду, намагаючись домогтися скасування цього рішення, зокрема на тій підставі, що вони нібито повернули банку незаконно привласнені кошти.

Однак 22 травня 2026 року Апеляційний суд Англії відхилив ці апеляції.

"Учорашні ухвали завершують процедуру оскарження", – пояснили у Приватбанку

Це означає, що рішення англійського суду від липня 2025 року, яке зобов'язує колишніх власників відшкодувати збити, проценти та судові витрати. Тепер рішення може бути примусово виконане в будь-якій юрисдикції.

Нагадаємо:

Раніше Приватбанк переміг у суді своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які намагалися оскаржити рішення суду, винесеного проти них у липні 2025 року.

Ексвласники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов подали апеляційну скаргу у Високий суд Лондона, він прийняв її до розгляду.

30 липня 2025 року Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення на користь Приватбанку в справі про стягнення активів колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які ті виводили з фінустанови до її націоналізації.

Тоді повідомлялося, що це рішення відкриває банку шлях для подальшого стягнення зі своїх колишніх власників понад 2 млрд дол.