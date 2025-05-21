Українські митники застосовуватимуть бодікамери на всіх пунктах пропуску

Українські митники використовуватимуть індивідуальні портативні відеокамери під час митного оформлення. Уряд затвердив відповідне рішення.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що пілотний проєкт із застосування митниками бодікамер розпочався у листопаді 2023 року в пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею.

"Так, вдалося досягти скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також збільшення надходжень до бюджету на 36%. Саме ці показники стали підґрунтям для масштабування ініціативи на інші пункти пропуску", – повідомляє митниця.

Згідно з повідомленням, відео миттєво передаватиметься в моніторинговий центр, де забезпечується централізоване спостереження, оперативне реагування та зберігання матеріалів.

"Технічні параметри бодікамер виключають можливість втручання у відеозапис, зокрема, його видалення або редагування. Камери працюють у тому числі в нічному режимі", – підкреслили в Держмитслужбі.

Очікується, що запровадження системи повного відеонагляду забезпечить:

- виявлення причин і умов, що сприяють контрабанді й іншим порушенням митних правил, та їх усунення;

- профілактику зловживань на митниці;

- захист посадових осіб від необґрунтованих звинувачень.

Нагадаємо:

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував зобов’язати всіх інспекторів Державної податкової служби носити бодікамери.