Японія надасть Україні новий грант на $40 мільйонів: частина з них піде на суспільне мовлення

Японія надасть Україні новий грант на $40 мільйонів

Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Телеграм 21 травня.

Йдеться про близько 40 млн доларів США, які будуть спрямовані на критично важливі напрями відновлення України.

Понад 15 млн доларів фінансування піде на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Це техніка та обладнання для комунальних підприємств, морської інфраструктури, а також модернізація критично важливих об'єктів.

Ще понад 15 млн доларів буде спрямовано на медичні та оздоровчі послуги.

Решта коштів – на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення.

За словами Кулеби, це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією та JICA.

Наразі за підтримки уряду Японії впроваджуються масштабні проєкти у сферах енергетики, транспорту, водопостачання, медицини, освіти, гуманітарного розмінування, управління відходами руйнувань і комунальної інфраструктури.

Загальний обсяг фінансування перевищує 700 млн доларів США.

Раніше Японія передала Державній службі надзвичайних ситуацій України техніку та обладнання для потреб гуманітарного розмінування.

JICA передало Україні три потужні автотрансформатори вартістю понад 20 мільйонів доларів.

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.