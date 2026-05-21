Громадам дозволили напряму фінансувати групи ППО

Органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад: уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"В Україні розширюють унікальний експериментальний проєкт із посилення протиповітряної оборони: відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад", – говориться у повідомленні.

При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за Повітряними Силами ЗСУ.

Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони вніс відповідні зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

Групи ППО – підрозділи ДФТГ, що діють за територіальним принципом і здійснюють виявлення, спостереження, оповіщення та нейтралізацію повітряних загроз із застосуванням ударних БпЛА або пілотованих повітряних суден.

Документ надає органам місцевого самоврядування статус повноправних учасників проєкту – поряд із Міноборони, Міністерством цифрової трансформації, військовими адміністраціями та командирами ДФТГ.

Постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі.

Управління групами залишається у виключній компетенції органів військового управління: оперативне планування та керівництво діями груп здійснюють Повітряні Сили ЗСУ через відповідні органи управління ППО, а члени груп під час виконання завдань діють відповідно до статутів Збройних Сил України.

Експериментальний проєкт із залучення груп ППО у складі ДФТГ діє з червня 2025 року. Проєкт розроблено Міноборони спільно з Мінцифри на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

