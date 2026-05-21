Курс долара до гривні знову оновить історичний максимум

У п'ятницю, 22 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд - 44,23 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс євро залишається на рівні 21 травня - 51,30 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 22 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 44,23 грн (44,22 грн станом на 21 травня);

1 євро - 51,30 грн (51,30 грн станом на 21 травня).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

У четвер, 21 травня, офіційний курс долара до гривні встановив новий історичний рекорд - 44,22 грн.

Попередній історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.