Новини 21 січня: загинув ексголова "Укренерго" Брехт, продовження історії про Шурму
Про що говорили сьогодні?
Про Брехта: Загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт. Йому було 47 років.
Про Шурму НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів для виплат за "зеленим" тарифом, на якій заробляли енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про енергосистему у столиці: Ситуація по Києву станом на 21 січня залишається дуже складною, тривають екстрені відключення.
Про Ferrexpo: Одна з найбільших гірничовидобувних груп Ferrexpo призупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.
Ексклюзиви ЕП
Дизель-харчування. Як кафе і ресторани виживають на генераторах
Підсумки 2025 року: як Агросем формує унікальну екосистему для українського агробізнесу