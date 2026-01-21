Новини 21 січня: загинув ексголова "Укренерго" Брехт, продовження історії про Шурму

Про що говорили сьогодні?

Про Брехта: Загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт. Йому було 47 років.

Про Шурму НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів для виплат за "зеленим" тарифом, на якій заробляли енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про енергосистему у столиці: Ситуація по Києву станом на 21 січня залишається дуже складною, тривають екстрені відключення.

Про Ferrexpo: Одна з найбільших гірничовидобувних груп Ferrexpo призупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.

