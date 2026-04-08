В "Укренерго" пояснили, чому знову повернулись графіки відключень світла

Цього тижня знову актуальними стали графіки відключень електроенергії через ту ж причину, що й взимку – дефіцит потужності в енергосистемі, зумовлений наслідками російських обстрілів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Однак, як зазначили в компанії, порівняно із ситуацією в холодну пору року, нинішні відключення мають свою специфіку:

– опалювальний сезон вже завершився, але температурні коливання бувають досить відчутними, що спонукає споживачів до використання електрообігрівачів. Це – суттєве додаткове навантаження на енергосистему, підкреслюють енергетики;

– навесні починають відключатись для здійснення планових ремонтів енергоблоки атомних електростанцій. Календар ремонтних робіт залежить від циклу відпрацювання ядерного палива і складається заздалегідь. Відповідно, як пояснюють в компанії, доступна потужність внутрішньої генерації в енергосистемі зменшується;

– після завершення опалювального сезону відчутно знижується рівень генерації на ТЕЦ. Тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію окремо – без технологічного циклу нагріву води в системах централізованого опалення, інформують в "Укренерго";

– обсяг імпорту електроенергії у весняний період теж відчутно менший, ніж взимку. За словами енергетиків, це зумовлено ціновою ситуацією на ринках України та сусідніх держав ЄС;

– навесні суттєво зростає ефективність роботи сонячних електростанцій. Відтак – у ясну погоду в денній зоні в енергосистемі може виникати надлишок потужності, а вранці й увечері та у хмарні дні (в години пікового споживання та періоди низької ефективності роботи СЕС) – зберігається дефіцит та необхідність відключень, пояснюють в компанії;

– росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, завдаючи шкоди як об'єктам генерації, так і мережам передачі та розподілу електроенергії.

"Щоб зробити тривалість вимушених знеструмлень максимально короткою – будь ласка, дослухайтесь до порад енергетиків. Споживайте електроенергію раціонально, з урахуванням рекомендацій щодо часу активного енергоспоживання та обмежень у користуванні потужними електроприладами", – закликали в "Укренерго".

Раніше повідомлялось, що 8 квітня з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 – будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Але згодом в "Укренерго" поінформували, що 8 квітня з 19:00 до 22:00 в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.