Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Ferrexpo призупиняє роботу через проблеми з електроенергією

Володимир Тунік-Фриз — 21 січня, 09:57
Ferrexpo призупиняє роботу через проблеми з електроенергією
Ferrexpo призупиняє роботу через проблеми з електроенергією
Getty Images

Одна з найбільших гірничовидобувних груп Ferrexpo призупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У повідомленні зазначили, що нещодавні атаки на енергосистему країни вплинули на постачання електроенергії компанії.

"Доки не буде забезпечено стабільне постачання електроенергії в необхідних обсягах, було прийнято рішення тимчасово призупинити діяльність і відправити частину персоналу у відпустку", – йдеться у повідомленні.ʼ

Водночас у компанії зазначили, що жоден працівник групи не постраждав.

Нагадаємо:

У листопаді Ferrexpo вже тимчасово призупиняла виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах на Полтавщині після російських атак на енергетику.

енергетика бізнес

бізнес

Ferrexpo призупиняє роботу через проблеми з електроенергією
Фінансові проблеми: кожна четверта компанія в Росії почала звільняти співробітників
Власник бізнесу, у який двічі поцілила РФ: "Якщо ти постраждав – ти ніхто. Ти грязь і мусор"

Останні новини