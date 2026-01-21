Ferrexpo призупиняє роботу через проблеми з електроенергією

Одна з найбільших гірничовидобувних груп Ferrexpo призупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У повідомленні зазначили, що нещодавні атаки на енергосистему країни вплинули на постачання електроенергії компанії.

"Доки не буде забезпечено стабільне постачання електроенергії в необхідних обсягах, було прийнято рішення тимчасово призупинити діяльність і відправити частину персоналу у відпустку", – йдеться у повідомленні.ʼ

Водночас у компанії зазначили, що жоден працівник групи не постраждав.

Нагадаємо:

У листопаді Ferrexpo вже тимчасово призупиняла виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах на Полтавщині після російських атак на енергетику.