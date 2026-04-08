В "Укренерго" розповіли про відключення світла для населення на 9 квітня
У четвер 9 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Окремо з 07:00 до 23:00 для промислових споживачів застосують графіки обмеження потужності.
Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
8 квітня з 19:00 до 22:00 в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.