Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В "Укренерго" розповіли про відключення світла для населення на 9 квітня

Артур Крижний — 8 квітня, 18:55
Фото: Олександр Чекменьов

У четвер 9 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Окремо з 07:00 до 23:00 для промислових споживачів застосують графіки обмеження потужності.

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

8 квітня з 19:00 до 22:00 в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.

енергетика електроенергія

Останні новини