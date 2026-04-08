Ввечері 8 квітня в усіх регіонах діятимуть графіки відключення світла

8 квітня з 19:00 до 22:00 в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це інформує "Укренерго".

Пояснюється, що причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергооб'єкти та зумовлений ними дефіцит потужності в енергосистемі в умовах високого рівня енергоспоживання.

"Час і тривалість знеструмлень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

Енергетики закликають максимально обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години та ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що 8 квітня з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 – будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.