НАБУ підозрює Шурму у розкраданні 141 млн гривень на "зеленому" тарифі

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів для виплат за "зеленим" тарифом, на якій заробляли енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро. Також про це розповідає Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У справі дев'ять підозрюваних, серед яких – ексзаступник керівника Офісу президента України.

Слідчі не повідомляють ім'я, але за даними ЕП, йдеться про ексзаступника голови адміністрації президента Ростислава Шурму.

Також серед підозрюваних – колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

"У 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел", – говориться у повідомленні.

На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення росії та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв'язок з Об'єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований.

"Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, вони звітували неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Отримані гроші надалі виводили через пов'язані компанії.

Загальна сума збитків – 141,3 млн гривень, говориться у повідомленні.

"Слідством встановлено, що ДП "Гарантований покупець" заплатило за "зеленим" тарифом 141 312 064,30 грн, попри те, що фактично оплачена електроенергія взагалі не надходила до енергосистеми України", – повідомляє прокуратура.

У подальшому незаконно отримані кошти через пов'язані компанії були легалізовані на користь кінцевих вигодонабувачів – організатора злочинної групи, його брата та членів їх родин.

На сьогодні досудове розслідування у справі триває, встановлюються причетність інших осіб до вчинення цього злочину.

"Зазначимо, що досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів журналістського розслідування "Bihus.Info", – повідомляє САП.

Нагадаємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро в липні провели обшуки в будинку ексзаступника голови Офісу президента Андрія Єрмака Ростислава Шурми, який перебував в Німеччині.

У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.

А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Шурма підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".

Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.