Загинув колишній голова "Укренерго" Брехт

Загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт. Йому було 47 років.

Про це стало відомо ЕП з власних джерел.

Він загинув від ураження струмом на одній з підстанцій "Укренерго".

З 05.09.2024 до 30.06.2025 за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" він був т.в.о. голови правління компанії. До цього часу залишався членом правління НЕК "Укренерго"

Професійну кар'єру Брехт розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.

У 2011-2016 роках працював в НЕК "Укренерго", де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики.

Здобув інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції" в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського".

Народився 30 березня 1978 року.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.