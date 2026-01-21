У Yasno прокоментували ситуацію у Києві: дуже складна

Ситуація по Києву станом на 21 січня залишається дуже складною, тривають екстрені відключення.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, графіки так само не діють. У Дніпровському та Деснянському районі трохи більше 40 тис. клієнтів залишаються без підключення після останнього обстрілу.

Ситуація у Дніпрі: зараз застосовуються до 4,5 черг одночасно, а проміжки відключень у графіку можуть перевищувати 7 годин.

Через пошкодження і велике навантаження на мережі, енергетики просто не можуть давати більше світла.

"Тримаймось. Ми вже пройшли більшу половину зими. За прогнозами, морози поступово спадатимуть, і це має полегшити ситуацію", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо:

У Києві після обстрілу РФ 20 січня близько половини житлового фонду міста залишалося без опалення.