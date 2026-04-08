У Києві та більшості областей запровадили відключення світла

У більшості регіонах країни запровадили погодинні відключення світла для населення, хоча середа 8 квітня мала пройти без них.

Про це повідомляє ДТЕК та місцеві обленерго.

Відключення світла, зокрема, запровадили на Одещині та Дніпропетровщині.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що з 11:00 до 13:00 погодинні відключення застосовуватимуть у Києві.

"Графіки діють лише в області (Одеській, – ЕП) і там, де дозволяє стан мережі.В місті Одесі та районних центрах можливі екстрені відключення, щоб запобігти перевантаженню обладнання", – додали в ДТЕК.

Також графіки запровадили на Франківщині, Львівщині, Чернігівщині, Закарпатті, Черкащині, Полтавщині, Запоріжжі, Сумщині, Кіровоградщині, у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Миколаївській областях.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах – на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.