Новини 2 липня: МВФ змінив негативний сценарій щодо України, перекрили трасу Київ – Чоп на Житомирщині

Про що говорили сьогодні?

Про танкери, що ходили до РФ. Серія загадкових вибухів на нафтотанкерах спричинила занепокоєння у світі морських перевезень. Спостерігачі припускають, що ці атаки можуть бути частиною державної кампанії саботажу.

Про закачування газу. Україна впродовж червня 2025 року закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 1,35 млрд куб м природного газу.

Про сценарій МВФ для України. Міжнародний валютний фонд (МВФ) несуттєво змінив негативний сценарій під час восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, припускає альтернативні більш песимістичні сценарії розвитку подій.

Про соціальне орендне житло. Кабінет міністрів дав старт амбітному експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла.

Про вибух АЗС на Житомирщині. У зв’язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрито.

До того Житомирська міськрада повідомила, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Причини інциденту наразі встановлюються.

Ексклюзиви ЕП.

Криза новобудов у Києві

У 2024 році в Києві здали 22 тис. нових квартир – майже рекорд з 2018 року. Проте ці цифри не означають відновлення первинного ринку, свідчить аналіз ЕП.